Участник шоу "Голос.Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье

В Московской области на Ярославском направлении МЖД погиб малолетний мотоциклист. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ на транспорте Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел вечером 10 июля. Сообщается, что мальчик 2007 года рождения попал под поезд, когда переезжал на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу. В результате полученных травм он скончался на месте.
Согласно данным Telegram-канала "МК: срочные новости", подросток не услышал приближающийся состав из-за громкой музыки в наушниках.
По информации источника СМИ, ранее мальчик участвовал в шоу "Голос. Дети".
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Прокуратурой ведется проверка по результатам произошедшего.
Ранее мужчина на скутере попал под поезд в Тосненском районе.
Фото: pexels.com
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