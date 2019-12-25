Участник шоу "Голос.Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье

Мальчику было 14 лет.

В Московской области на Ярославском направлении МЖД погиб малолетний мотоциклист. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Сообщается, что мальчик 2007 года рождения попал под поезд, когда переезжал на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу. В результате полученных травм он скончался на месте.

Согласно данным Telegram-канала "МК: срочные новости", подросток не услышал приближающийся состав из-за громкой музыки в наушниках.

По информации источника СМИ, ранее мальчик участвовал в шоу "Голос. Дети".

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Прокуратурой ведется проверка по результатам произошедшего.

Ранее мужчина на скутере попал под поезд в Тосненском районе.

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