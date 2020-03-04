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Мужчина на скутере попал под поезд в Тосненском районе
Сегодня, 13:37
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Мужчина на скутере попал под поезд в Тосненском районе

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На железнодорожном переезде станции Поповка произошло ДТП.

Управление на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу расследует обстоятельства ДТП, случившегося 9 июня около 11 часов 50 минут рядом с железнодорожной станцией Поповка Тосненского района Ленобласти. Согласно установленным фактам, 57-летний мужчина, находясь за рулем скутера, предпринял попытку пересечь железнодорожный переезд прямо перед поездом "Волгоград - Санкт-Петербург". 

Мужчина проигнорировал запрещающие сигналы светофора и звуковые оповещения машиниста, ввиду чего и произошло столкновение. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но полностью остановить состав не сумел. Водитель скутера попал под удар и получил травмы различной степени тяжести, после чего был госпитализирован. 

Сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверки и выяснения обстоятельств произошедшего, а также напоминают о важности соблюдения правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

13 мая водитель легкового автомобиля предпринял попытку пересечь пути прямо перед приближающимся поездом и угодил под колеса. 

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: дтп и чп, жд переезд, ленобласть, попал под поезд, станция поповка
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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