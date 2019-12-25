Легковушка угодила под поезд в Ленобласти

ДТП на ЖД-переезде произошло под Волховом.

Около 9:30 утра 13 мая на железнодорожном переезде 138 километр перегона Мыслино - Куколь водитель легкового автомобиля предпринял попытку пересечь пути прямо перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора. По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, избежать ДТП не удалось, хотя машинист поезда применил экстренное торможение.

Уточняется, что столкновение не привело к сходу состава с путей, и график движения поездов также не изменился. Пострадавших в результате происшествия нет, обстоятельства нарушения правил дорожного движения сейчас выясняются. Согласно статье 12.10 КоАП РФ, нарушение правил движения через пути может привести к наложению административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишению права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Штраф за нарушение ПДД на переездах увеличили в пять раз с первого мая.

Фото: Pixabay