  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Легковушка угодила под поезд в Ленобласти
Сегодня, 12:00
126
vestnick

Легковушка угодила под поезд в Ленобласти

0 0

ДТП на ЖД-переезде произошло под Волховом.

Около 9:30 утра 13 мая на железнодорожном переезде 138 километр перегона Мыслино - Куколь водитель легкового автомобиля предпринял попытку пересечь пути прямо перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора. По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, избежать ДТП не удалось, хотя машинист поезда применил экстренное торможение. 

Уточняется, что столкновение не привело к сходу состава с путей, и график движения поездов также не изменился. Пострадавших в результате происшествия нет, обстоятельства нарушения правил дорожного движения сейчас выясняются. Согласно статье 12.10 КоАП РФ, нарушение правил движения через пути может привести к наложению административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишению права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Штраф за нарушение ПДД на переездах увеличили в пять раз с первого мая. 

Фото: Pixabay

Теги: авария на жд переезде, дтп, железная дорога, ржд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии