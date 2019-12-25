В РФ в пять раз увеличили штраф за нарушение ПДД на переездах

В РФ 1 мая вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение ПДД через ж/д пути повышается в пять раз.
Штраф увеличивается с 1000 до 5000 тысяч рублей. Его могут назначить за проезд через нерегулируемый переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд. Также водителя могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев. В случае повторного правонарушения права могут отобрать на год.
На указанные штрафы не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней.
Ранее Путин подписал закон о штрафах за материалы СМИ-иноагентов.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А есть ли штраф к РЖД за необоснованное закрытие переезда? В Японии и Англии переезды закрывались только когда поезд видно, причем закрывается для пешеходов тоже.