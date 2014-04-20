Путин подписал закон о штрафах за материалы СМИ-иноагентов

За неуказанный статус "иноагент" предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за распространение материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, без указания на такой статус, будут караться штрафом. Физические лица могут получить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностные лица – 4-5 тысяч рублей, юрлица – 40-50 тысяч рублей.

Также закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ при освещении ими публичных мероприятий. Журналисты СМИ-иноагентов обязаны иметь видимый отличительный признак этого СМИ. Его вид устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов РФ.

В случае использования такого знака лицом, не имеющим права на это, предусматривается штраф 20-30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

Недавно Минюст внёс издание "Медуза"* в список СМИ-иноагентов.

* СМИ внесено в перечень Минюста как иностранный агент

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