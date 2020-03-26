Минюст внёс издание "Медуза"* в список СМИ-иноагентов

Гендиректор издания Галина Тимченко заявила, что они будут обжаловать это решение.

Минюст внес в список СМИ-иноагентов юридическое лицо SIA Medusa Project, зарегистрированное в Латвии.

23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент) и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент). Сообщение Минюста

Гендиректор издания Галина Тимченко сказала "МБХ медиа", что никаких предупреждений от ведомства им не приходило. Но в СМИ предвидели что-то подобное. Издание планирует обжаловать решение министерства.

Сейчас в списке СМИ-иноагентов 19 организаций и людей. При цитировании и упоминании этих СМИ другими журналистами нужно указывать их статус. При отсутствии маркировки изданиям грозит штраф. Ранее мы собщали, что СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов

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