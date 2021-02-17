СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов

Постановление принято на пленарном заседании.

Cовет Федерации одобрил закон об административных штрафах за нарушение деятельности НКО, незарегистрированными политическими объединениями и физических лиц, признанных иностранными агентами. Постановление принято на пленарном заседании 17 февраля.

Согласно документу, за распространение сведений о физическом лице-иноагенте, а также производимых им материалах без указания маркировки о статусе иноагента, вводится штраф в размере 2-2,5 тысяч рублей для физических лиц, 4-5 тысяч рублей для должностных лиц, а также 40-50 тысяч рублей для юридических лиц. При этом закон допускает конфискацию предмета административного правонарушения.

Совфед одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете.

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