Александр Невзоров* оштрафован на 40 тыс. рублей за отсутствие метки иноагента в посте

Фигурант получил статус 22 апреля 2022 года.

Приморский районный суд Петербурга ознакомился с делом об административном нарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Александра Невзорова*. Об этом сообщили сегодня, 25 июля, в объединенной пресс-службе судов.

По материалам Роскомнадзора, Невзоров* распространял материалы в своем телеграм-канале без указания на статус иноагента.

Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фигуранту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Отметим, что Александр Невзоров* признан иноагентом 22 апреля 2022 года и внесен в реестр под номером 373.

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом

Фото: Piter.TV