Александр Невзоров* оштрафован на 40 тыс. рублей за отсутствие метки иноагента в посте

Приморский районный суд Петербурга ознакомился с делом об административном нарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Александра Невзорова*. Об этом сообщили сегодня, 25 июля, в объединенной пресс-службе судов.
По материалам Роскомнадзора, Невзоров* распространял материалы в своем телеграм-канале без указания на статус иноагента.
Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фигуранту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Отметим, что Александр Невзоров* признан иноагентом 22 апреля 2022 года и внесен в реестр под номером 373.
* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом
Фото: Piter.TV
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