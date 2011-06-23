Специалисты полагают, что таким образом российские власти стремятся показать отсутствие дискриминации по отношению к подобным структурам.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ходе предстоящих сентябрьских выборов в регионах аккредитация для журналистов СМИ-иноагентов пройдет без усложненных процедур, так как граждане должны быть подробно осведомлены о процессах на избирательных участках. Позицию ведомства прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры уверены, что выборы являются важным инструментом для властей, а их демократичность и чистота влияют на легитимность и признание кандидатов. Во время острого противостояния со странами Запада, этот вопрос становится особенно актуальным.

Авторы поста также заключили 3 вывода из решения ЦИК. Прежде всего, оно означает, что власть заинтересована в контроле СМИ над процессом. Кроме того, признанные иноагентами издания не смогут оказать негативное воздействие на модернизированную систему выборов в принципе. Наконец, такая позиция является подтверждением отсутствия дискриминации.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали опрос ВЦИОМ о дате начала Великой Отечественной войны.

Фото: Piter.TV