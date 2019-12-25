Эксперты прокомментировали опрос ВЦИОМ о дате начала Великой Отечественной войны

Судя по результатам исследования, 73% россиян помнят о скорбной дате, и около 60% чтят память предков.

Ночью с 21-го на 22-го июня 1941 года было объявлено начало Великой Отечественной войны, которая унесла жизни миллионов россиян. Накануне скорбной даты ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось что 73% граждан страны знают дату начала войны, а около 60% чтят память своих предков в День памяти и скорби. Такие результаты прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Кроме того, судя по результатам исследования, только у 5% опрошенных не побывал на фронте ни один член семьи. Как подчеркнули телеграмеры, память о победе над нацизмом сохранилась не только в РФ, поэтому важно, чтобы в современности акции сноса памятников советским воинам не переросли в повторение катастрофических событий.

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Фото: МИнобороны РФ