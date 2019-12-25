Эксперты прокомментировали ситуацию с ипотекой в РФ

В связи с возникшими сложностями на рынке недвижимости, президент РФ Владимир Путин вновь потребовал вернуть темпы ввода к уровню рекордного 2021 года и снизить ставки льготной ипотеки до 7%.

Президент Владимир Путин снова поднял вопрос сложности получения ипотеки в стране на на заседании президиума Госсовета во вторник, 21 июня. Кризис сферы и предложения главы государства проанализировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, авторы поста подчеркнули, что Путин еще раз призвал снизить ставке по льготной ипотеке до 7% годовых и вернуть темпы введения жилья на уровни 2021 года, когда этот показатель стал рекордным. Как правило, для градостроительного решения требуется до 2-х лет, от чего страдают масштабы застройки.

Также эксперты ссылаются на данные Центробанка, согласно которым продажи на ипотечном рынке уменьшились в 3,2 раза по сравнению с мартом. Кроме того, судя по исследованию НАФИ, проведенному в апреле, 57% россиян намерены решить "квартирный вопрос" в течение следующих трех лет. Таким образом, предложения президента могут оживить ипотечный рынок и улучит не только качество жизни граждан, но и демографическую ситуацию с стране, поскольку снижение расходов на ЖКХ за счет покупки жилья расширит возможности для создания семьи.

Кроме того, это не просто поддержит строительную отрасль (5% от ВВП), где работает более 2 млн наших сограждан, но и даст ей новый импульс для развития – строить предлагается по новым, эффективным проектам, где до 95% материалов будут отечественными. уточнили эксперты

Ранее эксперты прокомментировали заявление Медведева о необходимости переговоров с США об ограничениях по ядерному оружию.

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