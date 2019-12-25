Эксперты прокомментировали заявление Медведева о необходимости переговоров с США об ограничениях по ядерному оружию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что предложение по переговорам о введении новых ограничений ядерных арсеналов должно прозвучать именно со стороны США. Такую позицию прокомментировали автора Teleram-канала "Мейстер".
Как отметили эксперты, американская сторона действительно заинтересованы в таком обсуждении гораздо больше, чем российская. США необходимо учесть, что ядерный арсенал также наращивает и Китай, подчеркнули они. Через десятилетия восточная страна может оказаться наравне с двумя крупнейшими ядерными державами.
Эту реальность Штаты уже начали осознавать в прошлом году, осталось дождаться практических выводов.
заключили эксперты
Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" планирует сделать Ту-214 базовым самолетом компании.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев
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