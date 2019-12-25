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Эксперты прокомментировали заявление Медведева о необходимости переговоров с США об ограничениях по ядерному оружию
Сегодня, 12:56
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Эксперты прокомментировали заявление Медведева о необходимости переговоров с США об ограничениях по ядерному оружию

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По мнению зампреда Совбеза РФ, американская сторона должна первой предложить обсуждение вопроса.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что предложение по переговорам о введении новых ограничений ядерных арсеналов должно прозвучать именно со стороны США. Такую позицию прокомментировали автора Teleram-канала "Мейстер". 

Как отметили эксперты, американская сторона действительно заинтересованы в таком обсуждении гораздо больше, чем российская. США необходимо учесть, что ядерный арсенал также наращивает и Китай, подчеркнули они. Через десятилетия восточная страна может оказаться наравне с двумя крупнейшими ядерными державами. 

Эту реальность Штаты уже начали осознавать в прошлом году, осталось дождаться практических выводов.

заключили эксперты

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" планирует сделать Ту-214 базовым самолетом компании.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, мейстер, политика, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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