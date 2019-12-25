"Аэрофлот" планирует сделать Ту-214 базовым самолетом компании: мнение экспертов

Не смотря на не самые идеальные характеристики, модель в стране можно производить гарантированно.

В понедельник, 20 июня, глава Минтранса и экс-руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что Ту-214 станет базовой моделью компании. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", такое решение, вероятно, стало единственным возможным выбором в новых условиях.

Авторы поста подчеркнули, что упомянутый Савельевым самолет возможно гарантированно производить в РФ,в отличие от, например, модели МС-21, процесс импортозамещения которой еще не совершенен.

Ткже телеграмеры уверены, что переход на Ту-214 не станет откатом и отставанием для страны, поскольку это судно может обеспечить транспортную связность всех регионов на достаточном уровне. Кроме того, в будущем возможно усовершенствовать самолет до уровня его аналогов - B-737 и А-320.

Ранее эксперты прокомментировали решение провести следующее "Евровидение" в Великобритании.

Фото: tupolev.ru