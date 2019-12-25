Cледующее "Евровидение" пройдет в Великобритании: мнение экспертов

Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", Украину поставили перед фактом по определенным причинам.

Европейский вещательный союз решил, что "Евровидение-2023" все же будет проведено в Великобритании по причине ведения боевых действий на Украине. Такое развитие событий прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнули авторы поста, до следующего конкурса остается почти год, то есть, горячая фаза конфликта может закончится. Таким образом, спецоперация стала удобным предлогом отмены "Евровидения" для европейцев.

Как минимум, можно было не ставить Украину перед фактом, а преподнести это как решение самой Украины. В качестве ответного жеста Лондон мог бы пообещать Киеву отдать свое право на проведение конкурса при первой возможности через несколько лет. Но ничего подобного мы не видим. отметили эскперты

Телеграмеры резюмируют, что решение было принято из-за растущей токсичности брэнда Украины. Она увеличилась в связи с неадекватным поведением украинских беженцев в Европе и экономическим рискам при поддержке страны.

Ранее эксперты прокомментировали слова Путина на ПМЭФ о развитии промышленности.

Фото: EurovisionTV