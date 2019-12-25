Эксперты прокомментировали слова Путина на ПМЭФ о развитии промышленности

В ходе своей речи президент отметил, что импортозамещение - это не панацея для страны.

Во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2022, прошедшего накануне в Петербурге, президент РФ Владимир Путин затронул вопросы будущего российской промышленности. Речь главы государства прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, Путин подчеркнул, что российские власти готовы обеспечить бизнесу доступ к капиталу для создания новых производств. Также в скором времени будет введена промышленная ипотека, которая достигнет 5%, что также поспособствует созданию промышленной инфраструктуры.

Президент уверен, что России не стоит идти по пути полного подражательства технологиям других стран, так как импортозамещение не будет панацеей. Вместо этого стоит создавать собственные инновации и стандарты производства.

Как отметили эксперты, страна действительно во многом отказалась от своих техстандартов и впала в болезненную зависимость от других экономик. В посте привели пример из сырьевой сферы, играющей для России ключевое значение. Сейчас многие американские фирмы, которые занимаются аудитом месторождений и верификацией их запасов отказались от работы в связи с санкциями, что мешает развитию отрасли.

На эту ситуацию обратили внимания Роснедра, которые готовят поправки к законодательству по "суверенному аудиту", призванному решить этот вопрос. заключили эксперты

Ранее экперты прокомментировали назначение Поклонской на должность советника генпрокурора РФ.

Фото: ПМЭФ