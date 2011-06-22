Эксперты прокомментировали назначение Поклонской на должность советника генпрокурора РФ

Политик проработала заместителем главы Россотрудничества меньше полугода.

На этой неделе стало известно о переводе Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества: теперь она займет кресло советника генпрокурора РФ. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По словам самой Поклонской, переход на другую работу закреплен указом президента Владимира Путина. Эксперты отмечают, что в связи с этим в отношении политика могут появится некоторые спекуляции, но такой сценарий все же маловероятен с учетом позиции, которую она занимает.

Также свою пользу такие перемены принесут Россотрудничеству, которое сможет найти руководителя выступающего за политику "разворота на восток", уверены телеграмеры.

Ранее эксперты прокомментировали итоги сессии ПМЭФ "Сделано в России".

Фото: ВКонтакте / poklonskaya_nv