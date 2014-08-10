Эксперты прокомментировали итоги сессии ПМЭФ "Сделано в России"

Среди основных идей, к которым привело обсуждение - запуск индекса настроения малого и среднего бизнеса в стране, которая поможет ежегодно оценивать готовность регионов к импортозамещению.

На данный момент одной из наиболее результативных встреч на ПМЭФ-2022 стала сессия "Сделано в России", направленная на повышение узнаваемости отечественных товаров, многие из которых по-прежнему незаслуженно остаются в тени западных аналогов. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как добавили авторы поста, одной из примечательных инициатив этой сессии стал запуск индекса настроения малого и среднего бизнеса в стране, которая поможет ежегодно оценивать готовность регионов к импортозамещению. С его помощью можно будет решать актуальные проблемы отечественной промышленности.

Также телеграмеры считают, что сообществу предпринимателей в стране стоит обратить внимание на общие элементы спроса на импортные комплектующие, чтобы ез труда создать свои аналоги.

До сих пор многие вещи импортируются просто потому, что нуждающиеся в них компании и предприятия закупаются порознь, плохо зная о потребностях друг друга, в то время как понимание этих потребностей и их объемов способно открыть немало новых рыночных ниш. подчеркнули эксперты

Ранее мы сообщили о том, что ЕС, Египет и Израиль заключили соглашение о поставках газа с месторождения "Левиафан".

Фото: Piter.TV