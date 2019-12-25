ЕС, Египет и Израиль заключили соглашение о поставках газа с месторождения "Левиафан" : мнение экспертов

Страны Евросоюза пошли на соглашение с Египтом и Израилем о поставках газа с месторождения "Левиафан". Такое решение прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".
Как отмечают эксперты, суммарные запасы "голубого топлива" на "Левиафане" составляет около 630 млрд кубов, что в разы меньше российских показателей. Так, за прошлый год в стране извлекли свыше 760 млрд. куб.м. газа.
Также телеграмеры рассмотрели максимум возможных объемов поставок в год, убедившись, что в этом случае ситуация еще печальнее. Так, объемы доходят лишь до 2,7 млрд куб.м., что в в 60 раз меньше ежегодных поставок РФ.
Ранее эксперты прокомментировали понижение ЦБ ключевой ставки до 9,5%.
Фото: Wikipedia
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