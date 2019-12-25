Путин раскритиковал главу Минспорта на фоне проблем с финансированием спортивных федераций

Речь идёт о реформе, в рамках которой отчисления букмекеров стали направлять через Российский спортивный фонд.

Встреча президента России Владимира Путина с министром спорта Михаилом Дегтяревым привлекла внимание после публичных замечаний главы государства о финансировании спортивных федераций. Авторы Telegram-канала "Мейстер" связывают ситуацию с изменением порядка распределения средств, поступающих от букмекерского бизнеса.

Речь идёт о реформе, в рамках которой отчисления букмекеров стали направлять через Российский спортивный фонд. Ранее, как отмечает "Мейстер", федерации получали финансирование напрямую по установленной формуле, учитывавшей популярность отдельных видов спорта. Часть средств при этом направлялась на развитие детского и массового спорта.

После изменения системы деньги стали распределять через конкурсные процедуры. По оценке авторов канала, в них могут участвовать организации разного масштаба — от крупных спортивных федераций до детских спортивных школ. При этом, утверждается в публикации, критерии отбора получателей и сроки поступления средств вызывают вопросы.

Авторы "Мейстера" также обращают внимание на отмену ряда конкурсов, связанных с поддержкой школьного и студенческого спорта, детско-юношеских направлений и массовых мероприятий. По их мнению, новая модель создаёт сложности для организаций, которым необходимо своевременно получать финансирование.

Деньги могут идти к получателям до года. Результат – системный паралич. Конкурсы по поддержке школьного спорта, студенческого спорта, массовых мероприятий, детско-юношеского спорта – всё это поочерёдно отменялось. На сайте фонда последняя новость о реальном выделении средств датирована мартом. С тех пор – только протокольные фото. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт президента России