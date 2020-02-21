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Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

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Политическое объединение будет выступать за права женщин и бороться с насилием в семьях.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму. Об этом заявил Иосиф Пригожин в интервью изданию "Фонтанка".

Пригожин отметил, что они с женой намерены создать партию "Сильные женщины". Кроме того, Валерия намерена  принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Отмечается, что партия выступит за права женщин и бороться с насилием в семьях. При этом в Госдуме певица примкнет к депутату от "Единой России" Оксаны Пушкиной.

Ранее мы сообщали о том, что экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии.

Теги: валерия, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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