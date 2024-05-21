  1. Главная
Наталья Поклонская сменила имя на Радведу
Сегодня, 8:24
Наталья Поклонская сменила имя на Радведу

Об этом стало известно из дела, которое рассматривается в Гагаринском районном суде.

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская официально сменила имя. Об этом сообщил журналист Сергей Мардан в своем Telegram-канале.

Мардан опубликовал у себя фотографию страницы из дела, которое рассматривается в Гагаринском районном суде Москвы. В документа у Поклонской указано имя Радведа. Журналист является ответчиком по иску о защите чести и достоинства.

По словам Мардана, Поклонская решила таким способом разорвать "все связи со столь ненавистным ей христианством". В октябре советник Генпрокурора заявила, что "не исповедует христианство".

Ранее представитель ЕК сделала негативный прогноз о санкциях США против энергосектора РФ.

Фото: Telegram / Наталья Поклонская

