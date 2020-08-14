Палестина отозвала посла из ОАЭ

Палестина отозвала посла из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Его заявление приводится на официальной странице внешнеполитического ведомства на Facebook.
На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений
сообщение МИД Палестины
Ранее правительство Палестины заявило о категорическом неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Эр-Риядом, Вашингтоном и Иерусалимом. Стороны договорились о том, что Израиль временно откладывает решение о распространении суверенитета на земли Западного берега реки Иордан.
Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России.
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