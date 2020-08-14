Палестина отозвала посла из ОАЭ

ВЛасти страны осуждают сделку между Израилем, ОАЭ и США о временном нераспространении суверенитета Иерусалима.

Палестина отозвала посла из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Его заявление приводится на официальной странице внешнеполитического ведомства на Facebook.

На основе указа президента Палестины Махмуда Аббаса Палестина немедленно отзывает своего посла из ОАЭ из-за трехстороннего заявления США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений сообщение МИД Палестины

Ранее правительство Палестины заявило о категорическом неприятии и осуждении трехстороннего соглашения между Эр-Риядом, Вашингтоном и Иерусалимом. Стороны договорились о том, что Израиль временно откладывает решение о распространении суверенитета на земли Западного берега реки Иордан.

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