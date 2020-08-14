Израиль отметил важность заключенного с ОАЭ мирного соглашения.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил Египет, Оман и Бахрейн за поддержку соглашения Израиля с ОАЭ. Премьер-министр отметил важность заключенного мирного соглашения между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Благодарю президента Египта ас-Сиси и правительства Омана и Бахрейна за поддержку исторического мирного соглашения сообщение кабинета министров Израиля

Нетаньяху считает, что соглашение между Иерусалимом и Эр-Риядом пойдет на пользу всему региону, а не только двум сторонам.

Трамп может получить Нобелевскую премию мира за договор Израиля и ОАЭ.

Видео: The White House