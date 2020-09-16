Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне при участии Дональда Трампа.

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений. Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне. В ней принимал участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни. На мероприятии также присутствовал Дональд Трамп. Он провел с каждым из гостей отдельные встречи, на которых рассказал о важности договоренностей между сторонами. По словам американского лидера, в скором времени к документу присоединятся и другие государства. В перспективе он назвал заключение соглашений с Ираном.

В рамках разговора Трампа и Нетаньяху, президент США от своего имени и супруги Меланьи подарил гостю символический золотой ключ от Белого дома.

У вас есть ключ к сердцам израильтян, поскольку вы сделали много великих вещей для еврейского государства и народа Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Политик на встрече с журналистами уточнил, что США продвинулись в вопросе возможных соглашений с еще пятью странами, включая Саудовскую Аравию. По словам американского президента, в скором времени "очень скоро придут к этому, так как хотят мира". Первые договоренности можно ожидать еще до 3 ноября, т.е. до проведения выборов президента США.

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Видео: YouTube / The White House