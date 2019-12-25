Дипломаты прокомментировали заявление Вашингтона о том, что Судан больше не входит в список стран-спонсоров боевиков.

МИД Ирана заявил, что США за выкуп исключили Судан из списка террористов. Об этом в собственном Twitter-канале сообщили представители внешнеполитического ведомства страны. Дипломаты уверены, что исключение Судана из числа государств, которые финансируют терроризм, говорит о бессмысленности американского подхода к борьбе с экстремизмом.

Заявление Белого дома в отношении Судана стало максимально символичным. Заплатите достаточный выкуп, закройте глаза на преступления против палестинцев, и вы будете исключены из так называемого "террористического" черного списка" заявление МИД Ирана

Дипломаты добавили, что "террористический список" можно назвать таким же фальшивым, как и борьба Вашингтона с самим терроризмом. Ранее пресс-служба Белого дома заявила о том, что Конгресс США официально получил уведомление от Дональда Трампа о том, что Судан будет исключен из стран-спонсоров боевиков. Это произошло после того, как Судан выплатил семьям жертв террористических актов компенсации в размере 335 миллионов долларов.

Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США.

Фото: Pixabay.com