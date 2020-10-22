Алиреза Мирюсефи рассказал, что Тегеран не заинтересован во вмешательстве в избирательный процесс США.

Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США. Об этом журналистам телеканала ABC News заявил пресс-секретарь постоянного представительства страны при ООН Алиреза Мирюсефи. Чиновник уточнил, что Тегеран не заинтересован в том, чтобы мешать проведению президентских выборов в США, а также не имеет предпочтений среди кандидатов.

Эти обвинения - не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не имеет предпочтений относительно их исхода Алиреза Мирюсефи, пресс-секретарь постпредства при ООН

Эксперт считает, что мировая общественность стала свидетелем попыток Вашингтона поставить под сомнение результаты собственных выборов на высоком уровне. Ранее о попытках возможного воздействия на выборы со стороны России и Ирана рассказал глава Нацразведки США Джон Рэтклифф. Он уточнил, что иностранцы получили на руки данные о регистрации избирателей.

Власти Ирана отказались пропускать военные самолеты России в Армению.

Видео: YT / News 19 WLTX

Фото: Twitter / Alireza Miryousefi