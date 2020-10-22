Нацразведка США обвинила РФ и Иран в получении информации об избирателях

Джон Рэтклифф предостерег американцев о попытках извне "внести хаос".

Национальная разведка США обвинила Россию в получении информации об избирателях. Об этом заявил глава ведомства Джон Рэтклифф в рамках пресс-конференции. Чиновник заметил, что данные о регистрации американцев попала в руки российских и иранских представителей.

Мы хотели бы предупредить публику: мы определили, что два зарубежных действующих лица — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами Джон Рэтклифф, глава Нацразведки США

Эксперт рассказал, что полученную информацию Москва и Тегеран могут использовать для того, чтобы вызвать сомнения в рядах американских граждан, а также "посеять хаос и подорвать доверие к выборам". В Нацразведке добавили, что Иран начал рассылать поддельные электронные письма ради того, чтобы напугать избирателей в США и нанести ущерб Дональду Трампу.

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Видео: YT / News 19 WLTX