Instagram уличили в слежке за пользователями

В Instagram заявили, что это была лишь ошибка приложения.

Пользователи Instagram обнаружили, что приложение "тайно" активирует фронтальную камеру. Об этом сообщило издание The Verge.

О такой нежелательной активности первыми узнали пользователи iPhone с бета-версией iOS 14. Именно в этой версии в смартфоне появились оповещения о работе камеры или включенном микрофоне. Пользователи отметили, что данный индикатор начинал работать даже просто при просмотре ленты фотографий.

В Instagram заявили, что это была ошибка приложения. Данную проблему уже устраняют.

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Фото: pixabay