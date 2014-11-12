Сидельников: как запрет Instagram* сказался на создании спектаклей

Главный режиссер петербургского театра Андрей Сидельников сообщил о том, что у "Субботы" возникли некие сложности из-за поставок, логистические проблемы, которые немного останавливают процесс создания спектаклей. В частности, он рассказал о проблеме с проектором, который руководство хотело приобрести. В результате театр заказал один товар, а им привезли совершенно другой. И при этом продавцы заметили, что им нужно сказать "спасибо", что хотя бы этот проектор удалось доставить. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, ожидаются ли в театре новые постановки, которые будут выполнены технологично, мультимедийно или "компьютерно-необычно".

Даже с этими метками. Это все шло через Instagram* (социальная сеть, которая считается на территории России террористической. Она запрещена), а сейчас не особо работает. придумают что-то другое. но вообще это интересно. Мне вот вообще было бы интересно сделать без декораций какой-то спектакль иллюзорный. чтобы зритель сидел и думал, что есть декорации. Свет зажегся - ничего нет оказывается. В этом направлении мы идем. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Сидельников пояснил, что в вопросе создания работ следует ориентировать на стремления постановщика, так как использование технологической составляющей не работает так, что "а давайте сделаем технологично". В театре считают, что сейчас современные режиссеры хотят пользоваться этими возможностями. В частности, создатель "Оперы нищего" Петр Шерешевский уже запросил у руководства закупку трех камер. Главный режиссер заметил, что если такому маленькому театру, как "Субботе", удастся воплотить идеи Шерешевсеого в жизнь, то новая постановка обещает быть технологичной.

То ли спектакль, то ли фильм". насколько я понимаю. С другими режиссерами мы еще не обсуждали, что они хотят. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Также главреж объяснил, почему современные театры большое внимание начинают уделять технологической составляющей спектаклей. Он пояснил, что это как живая и мертвая вода. Театру становится интересно, как одно может существовать с другим, а также какие эмоции это вызывает у зрителя.

Это интересно, как театр может это использовать, соединяя живое и неживое. Плюс технологии расширяют возможности нашего маленького театра. Понимаете, мы не можем здесь поставить фотографии во дворе, так как это все нужно согласовывать. еще что-то. Но можем поставить QR-метки. Зашел - чик (показывает жест сканирования QR-кодов я в телефоне), посмотрел. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота".

Эксперт рассказал об опыте работы с видеохудожником Мишей Ивановым, который "мутит дизайн". Андрей Сидельников заметил, что иногда он подсказывает режиссеру такие вещи, которые было бы сложно придумать самому. "И вдруг раз - и видишь это", - добавил Сидельников.

Директор театра Андрей Лобанов рассказал, как "Суббота" развивает новое пространство "Флигель".

Фото и видео: Piter.tv

