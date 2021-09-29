Лобанов рассказал, как "Суббота" развивает новое пространство "Флигель"

Директор театра объяснил, что новая галерея будет задействована согласно планам.

Директор петербургского театра "Суббота" Андрей Лобанов рассказал о том, что "Фигель" задумывался как камерная площадка. При этом труппа испытывает нехватку пространства и дефицит помещений. Он пояснил, что перед руководством действительно стоит такая проблема. Однако труппа стремится творчески использовать каждый имеющийся у нее угол. В качестве примера можно назвать проведение в пространстве мастер-класса главного режиссера Андрея Сидельникова по импровизации. Посетить программу может обычный зритель. Сейчас театр пытается использовать локацию альтернативно, не только для подготовки спектаклей.

"Флигель", когда мы делали здесь проектирование и капитальный ремонт, мы задумывали эту площадку как лабораторную, развитие экспериментальное. здесь мы постоянно проводим проект "Среда в субботе" , перекрестные чтения, в определенном формате здесь проходит фестиваль Stories. Андрей Лобанов, директор "Субботы"

Директор добавил, что у "Субботы" в актерском составе есть много поющих артистов,а также музыканты, поэтому театр дает им возможность дополнительно реализовываться во "Флигеле", "себя показывать", проводить мастер-классы. Площадка насыщается и другими творческими инициативами, дает возможность для многоликого творческого развития и воплощения возникающих идей. Андрей Лобанов подчеркнул, что также театр задумывается и об удобстве зрителей. Для комфорта аудитории закуплены новые кресла на основной сцене, а во "Флигеле" разработана особая площадка-трансформер. Она может задвигаться к задней стенке помещения. Такое нововведение появилось только в 2022 году.

При этом новых спектаклей во "Флигеле" пока что ждать не стоит. Главный режиссер Андрей Сидельников объяснил, что все презентованные премьеры сезона, в том числе и спектакль Петра Шерешевского "Опера нищих", рассчитаны на большую сцену.

Театр маленький, ресурсы у нас маленькие. Желаний много, а воплотить это сложно. Поэтому все премьеры будут в основном на большой сцене. Да, "Флигель" будем раскрывать. Пока что здесь проводим мастер-классы, образовательные программы. Андрей Сидельников, главный режиссер "Субботы"

Режиссер пояснил, что у театра существует в арсенале один замороженный спектакль, который должен был быть поставлен именно во "Флигеле". Однако пока что у "Субботы" не получается его выпустить. Андрей Лобанов заметил, что благодаря появлению на свет спектакля "Родькин чердак", театр получил так называемую галерею. При проектировании пространства она задумывалась изначально. Данная галерея поможет техническому персоналу освоить территорию под реализацию творческих задач. Директор напомнил, что на создание постановки "Родькин чердак" выиграл грант, за счет которого "Суббота" смогла убить сразу двух зайцев: поставить саму постановку, а также осводить второй этаж. Теперь у технической части есть возможность работать с этим пространством более серьезно.

Театр "Суббота" проведет первые большие гастроли в Москве.

Фото и видео: Piter.tv