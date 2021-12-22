Театр "Суббота" проведет первые большие гастроли в Москве

Андрей Лобанов рассказал о том, что театр из Петербурга выйдет на сцену "Современника".

Петербургская "Суббота" проведет свои первые большие гастроли в Москве. Директор театра Андрей Сергеевич Лобанов рассказал журналистам о том, что в середине сентября (с 15 по 18 числа) труппа отправится в столичный тур. Выступления будут проходить на малой сцене театра "Современник".

Наступил такой момент в жизни театра, когда мы поняли, что достаточно активно и хорошо развиваемся, мы обновили свой репертуар, чтобы представить московской публике одни из наших лучших спектаклей. Андреей Лобанов, директор театра "Суббота"

Уже известно, что в репертуаре "Субботы" на сцене "Современника" будут показаны те спектакли, которые уже выходили в Петербурге за последние несколько лет. Речь идет не только о работах главного режиссера Андрея Николаевича Сидельникова, создавшего постановки "Ревизор" и "Прощай, июнь!", которые соответственно будут показаны московской публике на открытии и закрытии гастролей. Вместе с ними театр включил в программу и другие знаковые спектакли - "Пять историй про любовь" режиссера Татьяны Ворониной, HOLDEN от Романа Габриа, созданный по мотивам произведения Мэлинджера "Над пропастью во ржи", а также работы Юлии Каландаришвили "Цацики идет в школу", "Цацики и его семья".

Напомним, что в последние годы "Суббота" уже баловала московскую публику двумя спектаклями. Аудитории в рамках театрального фестиваля "Золотая Маска" показывался "Ревизор". Также спектакль привозился в столицу во время проведения фестиваля "Фабрика Станиславского". На больших гастролях москвичи смогут увидеть постановку в третий раз.

Богомолов рассказал, как происходил выбор гастрольных спектаклей для Петербурга.

Фото и видео: Piter.tv