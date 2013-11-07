Богомолов рассказал, как происходил выбор гастрольных спектаклей для Петербурга

Театр на Бронной привез в Петербург свои "новинки".

Художественный руководитель московского Театра на Бронной рассказал, как происходил выбор гастрольных спектаклей для показа их на сценах Александринского театра в Петербурге. Константин Богомолов уточнил, что так как привезти все невозможно, то отбор было принято осуществлять по самому простому принципу. Речь идет о том, чтобы привезти "самое свежее".

Мы в состоянии работы с молодой режиссурой. И Александр Молочников, нельзя так сказать, что он прямо режиссер в возрасте. Тем более Микита Ильинчик, для которого это - дебют на большой сцене… Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Худрук театра подчеркнул, что задачей творческого и административного коллективов столичного Театра на Бронной было презентовать театр в его нынешнем, обновленном состоянии. В частности, Константин Богомолов отметил, что труппа пополнилась новыми, молодыми артистами.

Директор Александринки рассказал, чего петербуржцы ждут от гастролей Театра на Бронной.

Фото и видео: Piter.TV