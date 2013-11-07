Директор Александринки рассказал, чего петербуржцы ждут от гастролей Театра на Бронной

Сергей Емельянов объяснил, что организация гастролей московского театра показала уровень профессионализма Александринки.

Директор Александринского театра рассказал о том, что даже для такого большого, первого русского профессионального театра с огромной историей, определенным экзаменом на прочность является принятие в своих стенах спектаклей московского театра на Бронной. Сергей Емельянов заметил, что все понимают, что на сегодняшний день из себя представляет Александринка. Он уверен, что театр показал хороший уровень профессионализма, так как смог вместе с коллегами самостоятельно организовать гастроли.

Я очень рад, что мы довели этот проект до воплощения. Его увидят тысячи и тысячи зрителей. Я хочу сказать, что количество спектаклей немалое. На двух сценах александринского театра в общей сложности четыре наименования и глубоко за десять раз. 12, наверное, в общей сложности будут показаны… Сергей Емельянов, директор Александринского театра

Эксперт пояснил, что несложно подсчитать, в общей сложности гастрольные спектакли Театра на Бронной в Петербурге увидят около 15 тысяч человек. Этот показатель Емельянов назвал большим достижением административного коллектива Александринки. Он напомнил, что на сценах театра появляется не так много гастрольных событий, потому что позволять проводить на исторической сцене гастрольные проекты является "совершеннейшим эксклюзивом". Специалист подчеркнул, что Александринский театр занят в течение года собственными репертуарными задачами. Несмотря на это, театр согласился запустить с московскими партнерами огромный проект почти на десять дней.

Директор Александринки отдает дань тому, что сегодня Театр на Бронной создает. Работы московских коллег он считает качественными, высокохудожественными и интересными. Он пожелал успехов труппе и выразил надежду на то, что эти гастроли в Петербурге станут лишь "первой ласточкой" в обновленном формате, но далеко не последней. По словам Сергея Емельянова, такой творческий интенсив и качество, которым сегодня обладает Театр на Бронной будет очень сильно, глубоко востребован вне границ Санкт-Петербурга.

Вы спросили, чего ожидает Петербург. Я вам отвечу. Петербург уже раскупил процентов на 90 все билеты на спектакли и я думаю, что ожидает их очень сильно. Сергей Емельянов, директор Александринского театра

Директор Александринского театра назвал приезд Театра на Бронной "эксклюзивом".

Фото и видео: Piter.tv