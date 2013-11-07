Директор Александринского театра назвал приезд Театра на Бронной "эксклюзивом"

Гастроли московского театра проходят с 16 по 24 августа.

Директор Александринского театра Сергей Емельянов оценил важность гастролей Театра на Бронной в Петербурге. Он отметил, что для петербургского театра этот приезд — это экзамен.

Зрители смогут увидеть сразу же 4 московских премьеры — спектакли "Таня", "Гамлет in Moscow" (режиссер Константин Богомолов), "Вишневый сад" (Микита Ильинчик), "Платонов болит" (Александр Молочников). Гастроли начались 16 августа и завершатся 24 августа. За этот короткий период театр посетят около 15 тысяч человек.

Емельянов отметил, что Александринский театр не так часто принимает гастроли, поэтому событие является "глубоко эксклюзивным", тем более, что будет задействована историческая сцена.

Мы очень сильно заняты в течение года репертуарными нашими задачами, поэтому то, что мы сейчас больше, чем дней на 10 с Театром на Бронной запускаем такой огромный проект — это совершенно точно эксклюзив.

По состоянию на 16 августа, было раскуплено 90% билетов.

Ранее Константин Богомолов сказал о том, как чувствует себя во время гастролей в Петербурге.

Видео: Piter.tv