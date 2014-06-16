Богомолов о гастролях в Петербурге: "Ощущаю себя мальчиком, который входит во взрослую жизнь"

Худрук Театра на Бронной рассказал о том, как чувствует себя в новой роли во время представления гастрольных спектаклей в Петербурге.

Российский режиссер Константин Богомолов рассказал о своих ощущениях от петербургских гастролей, которые проходят на Новой и Основной сценах Александринского театра. Во время пресс-конференции с журналистами художественный руководитель московского Театра на Бронной пояснил, что за последние три года, в которые он занимает пост худрука, театр практически полностью обновил репертуар, а руководство продолжает заниматься этим вопросом. Согласно планам, к концу предстоящего сезона, Театр должен получить абсолютно новый репертуар. При этом Богомолов объяснил, с чем связан выбор постановок, которые привезены петербургскому зрителю на просмотр. Речь идет о премьерных спектаклях. Режиссер добавил, что данные гастроли являются первым большим событием подобного рода в ответственном ему театре, а команда очень рада, что гастроли проходят сразу в Александринском театре. Константин Богомолов пояснил, что он испытал совершенно другое ощущение, когда ему пришлось отвечать не за один спектакль, а презентовать некий менеджерский проект и театральный коллектив, совместно с руководством и партнерами отвечать за целостные впечатления.

Гастроли в принципе это один большой спектакль. Здесь важны не только отдельные спектакли, но и что между ними и как оно происходит. Важно настроение, ритм...Мы собирали ритмику показов, как правильно распределить. Ощущаю себя, что лукавить, мальчиком, который входит во взрослую жизнь... Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Худрук заметил, что ощущал себя также, когда только получил должность в Театре на Малой Бронной. Богомолов сравнил это чувство с тем, когда режиссер собирает новый спектакль.

Репетировал, репетировал… Какие-то отдельные сцены. А потом он начинает сплавляться, сживаться, срастаться и это на твоих глазах происходит. и этот механизм оживает, работает, производит впечатление. По нему течет кровь. Тоже самое я вижу сейчас,. Это какое-то волшебное ощущение. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Худрук театра также шутливо оценил работу режиссера Молочникова в Петербурге, который в рамках гастролей на Основной сцене Александрнки поставит спектакль "Платонов болит". Богомолов рассказал, что его коллега "присмирел" в стенах большой сцены, а вся ситуация его дисциплинировала.

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Фото и видео: Piter.tv