В Мариинке выступят артисты Шэньчжэньского театра

Зрители познакомятся с Китаем конца XX века.

В Петербурге выступят артисты Шэньчжэньского театра оперы и танца. Труппа представит на Новой сцене Мариинского театра драму "Вин Чун: легенда о мастере кунг-фу", пишет ТАСС.

Постановка объединит боевые искусства и танец, в ней соединятся не только бои и хореография, но и разные эпохи. Зрители познакомятся с Китаем конца XX века.

Шэньчжэньский театр заработал в 2018 году, всего в нем числятся 140 человек: оперная и танцевальная труппы и хор. В течение двух дней артисты покажут три представления. Гастроли стартовали на сцене Большого театра в столице.

Ранее мы сообщили о том, что первый концерт в рамках тура Губернаторского оркестра Петербурга состоится в Тихвине. Программа посвящена русской классической музыке.

Фото: пресс-служба Мариинского театра