Первый концерт в рамках тура Губернаторского оркестра Петербурга состоится в Тихвине

Программа посвящена русской классической музыке.

Гастрольный тур Губернаторский симфонический оркестр Петербурга откроет концертом в Тихвине. Об этом 24 апреля рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Гастроли приурочены к 80-летию оркестра, первый концерт запланирован на 26 апреля. Программа посвящена русской классической музыке. Художественный руководитель коллектива – Антон Лубченко.

Тур продолжится в июне-июле. Концерты состоятся в Большом зале Московской консерватории, Театре оперы и балета во Владикавказе, в филиале Мариинского театра в республике Северная Осетия, в Цхинвале – в Юго-Осетинском драматическом театре имени Хетагурова.

Ранее мы сообщили о том, что российские музыканты из Дома музыки Петербурга получили восторженные отзывы зрителей в Японии. В программу вошли сочинения известных композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Фредерика Шопена.

Фото: Telegram / Пиотровский Online