Музыкальный трагифарс по пьесе Чехова покажут в Александринском театре

Спектакль "Платонов болит" впервые представят петербургскому зрителю.

В Петербурге с 16 по 24 августа пройдут гастроли московского Театра на Бронной на сцене Александринского театра. Режиссер Александр Молочников представит спектакль "Платонов болит" по пьесе Антона Чехова, которую он написал в 18 лет во время учебы в гимназии.

Это первая пьеса Чехова — молодого, смелого, не верящего в себя как в драматурга. И я надеюсь, что молодой Чехов простил бы нас — тех молодых, которые поработали с его текстом и изрядно его преобразовали. С одной стороны, из этой пьесы без названия (то ли "Безотцовщины", то ли "Платонова") выросли все последующие работы Чехова. С другой — так, как в этом тексте, у него не говорят нигде. Маленький Чехов будто подслушал самые интимные разговоры взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке. Александр Молочников, режиссер

В постановке сыграют Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Екатерина Варнава, Константин Юшкевич и другие артисты.

В Петербург приедет Театр на Бронной Богомолова.

Фото: Театр на Бронной