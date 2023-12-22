В Ленинградской области выходные начнутся с дождя, метели и плюсовой температуры

В отдельных районах обещают ледяной дождь.

В субботу, 17 февраля, в Ленобласти будет облачно. В регионе выпадут сильные осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В отдельных районах обещают ледяной дождь. Ночью подует юго-восточный, южный ветер. Днем начнет задувать западный, юго-западный. Порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью на западе Ленобласти составит -1...-6 градусов, на востоке подморозит до -9...-14 градусов. Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов.

На дорогах сложная обстановка. Синоптики предупредили о наледи. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в Piter.tv писали, что Александр Колесов рассказал о погоде в субботу в Петербурге.

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