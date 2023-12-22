Александр Колесов рассказал о погоде в субботу

Выходные начнутся с обильных осадков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города о погоде на выходных. По словам специалиста, произойдет значительный перепад температуры. Суббота будет очень теплой и богатой на осадки. Об этом Колесов рассказал в своем tg-канале.

Надо ждать значительный перепад температуры воздуха, сильные осадки в виде снега и дождя, усиление ветра южного, а в конце дня и северо-западного направления который и уровень в Неве поднимет до метра. Александр Колесов, синоптик

В Северной столице 17 февраля 2020 года в Петербурге выпало 15 мм осадков, это рекордные осадки для 17 февраля за весь ряд наблюдений. Тогда в городе на Неве шел дождь, а столбики термометров показывали +7,5 градусов.

Колесов отметил, что в эту субботу погода до рекорда 2020 года не дотянет, но максимум по осадкам будет выполнен.



Ранее мы писали, что в Петербурге 16 февраля вечером возможны ледяные дожди.

Фото: Pxhere