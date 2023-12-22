В Петербурге 16 февраля вечером возможны ледяные дожди

Температура воздуха 16 февраля в Петербурге -2…-4 градуса.

Перед выходными Северная столица останется под влиянием передней части циклонического вихря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, более заметный в вечерние часы. Поздним вечером возможны ледяные дожди, добавил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 16 февраля в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, к вечеру порывистый.

В субботу пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди и +2…+4 градуса.

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Фото: pxhere