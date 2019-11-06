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Mastercard запустила в РФ сервис безналичных чаевых
Сегодня, 8:33
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nastya960

Mastercard запустила в РФ сервис безналичных чаевых

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Официанты смогут получать чаевые сразу на свою банковскую карту.

Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых. Деньги будут сразу поступать на карту официанта. Об этом сообщила пресс-служба платежной системы.

В основе системы – платформа Mastercard Transfer HUB, на основе которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Для безналичных чаевых посетителю нужно с помощью смартфона считать NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. На открывшейся странице можно оценивать качество обслуживания, оставить комментарий и указать сумму чаевых. Никаких приложений при этом скачивать не нужно.

Сотрудникам ресторанов, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно создать учетную запись в Etiquette. Регистрироваться здесь могут повара, менеджеры, официанты.

Mastercard увеличит размер покупок без ПИН-кода в пять раз.

Фото: pixabay

Теги: mastercard, чаевые
Категории: Лента новостей, Новости России,

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