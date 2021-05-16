Роскомнадзор: Instagram будет заблокирован с 14 марта

В ведомстве дали время пользователям на перенос контента.

Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России с 14 марта. Регулятор завершит все необходимые для этого процедуры к 00 часам в указанный день. Ранее в ведомстве рассказали об ограничении доступа к приложению по требованию Генеральной прокуратуры РФ. В РКН пояснили, что в сервисе распространяются материалы, в которых содержатся призывы к насильственным действиям в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих материалов в другие социальные сети, контактов и подписчиков, предусмотрено для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода. пресс-служба РКН

Напомним, что информационное агентство The Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (бывшая компания Facebook) сообщало о том, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян из-за ситуации на Украине. Также речь шла о возможности пользователей соцсети размещать и призывы к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Моссери: Instagram заблокируют в России 14 марта.

Фото: Pixabay.com