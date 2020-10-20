В Минобороны Ирана заявили, что не будут поддерживать ни одну сторону вооруженного конфликта в регионе.

Власти Ирана отказались пропускать военные самолеты России в Армению. По словам главы Минобороны Тегерана, страна не открывала воздушные государственные границы для переправки российского оружия в Ереван. Об этом чиновник рассказал в интервью арабскому телеканалу "Аль-Джазира".

Такие заявления являются голословными обвинениями глава Минобороны Ирана

Власти Ирана напомнили, что официально не планируют открывать воздушное пространство для российских военных самолетов, которые двигаются в направлении Армении. Это был единственный воздушный коридор, связывающий РФ и Армению. Заявление Тегерана сделано на фоне сведений о том, что власти исламской республики разрешили российским самолетам попасть в собственное воздушное пространство. Однако Иран добавил, что не намерен поддерживать ни одну сторону конфликта.

В Тегеране назвали снятие с Ирана оружейного эмбарго серьезным поражением для США.

Видео: YouTube / Al Jazeera Channel قناة الجزيرة