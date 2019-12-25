Вашингтон выступал против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев.

В Тегеране назвали снятие с Ирана оружейного эмбарго серьезным поражением для США. Об этом заявил председатель парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

По словам председателя Меджлиса Ирана Мохаммада Багер Галибафа, "мировое сообщество воспротивилось незаконным действиям США". По факту, это стало серьезным поражением для Вашингтона.

Провал для заносчивого, но немощного и изолированного американского правительства. - Мохаммад Багер Галибаф, председатель Меджлиса Ирана

Напомним, что в воскресенье истекло эмбарго на поставки в Иран и экспорт из этой страны самых обычных вооружений. Сегодня ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

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