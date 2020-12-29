Экипажу удалось посадить воздушное судно.

Американский военный вертолет потерпел крушение в Сирии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель международной коалиции, полковник Уэйн Маротто. Чиновник уточнил, что инцидент произошел 19 января с бортом Военно-воздушных сил. Экипаж воздушного судна участвовал в операции "Непоколебимая решимость". Вертолет вышел из строя во время полета на севере-востоке страны. Пилоту удалось без потерь посадить технику.

Известно, что экипаж не пострадал, но вертолет получил повреждения. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются. Предположительно, причиной технических неисправностей стала работа местной РЭБ. Система могла вызвать нарушения в бортовой аппаратуре американского вертолета. В СМИ обращают внимание на то, что подобный инцидент в регионе является уже третьим по счету.

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