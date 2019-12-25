NI рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны

Джон Россомандо прокомментировал неудачу Польши в учениях "Зима-2020".

The National Interest рассказал, как Россия "разорвет НАТО пополам" в случае войны. Колумнист издания Джон Россомандо заявил в собственном материале, что в ходе прошедших в Польше военных учений "Зима-2020" предполагаемый противник в востока нанес местной армии удар, который привел к поражению страны в вооруженном конфликте. Силы Варшавы были разгромлены за пять дней.

Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения. публикация The National Interest

Эксперт объяснил, что Польшу разгромили несмотря на то, что в теоретическом конфликте были учтены еще не полученные на вооружение страны самолеты пятого поколения F-35, системы противоракетной обороны Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS. Россомандо уверен, что Москва смогла сосредоточить в регионе самые компетентные подразделения, которые оснащены танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3, ПВО, комплексами "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400.

Во Франции усомнились в боеспособности Польши после учений "Зима-2020".

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