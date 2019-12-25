Журналисты прокомментировали неудачу военных в учебной миссии.

Во Франции усомнились в боеспособности Польши после учений "Зима-2020". Местные журналисты из издания Interia уверены, что недавние военные мероприятия НАТО показали провал стратегии альянса. В их рамках польские военные потерпели поражение в смоделированной виртуальной операции. В СМИ уточнили, что противнику удалось взять солдат в окружение и дойти до берегов Вислы.

В издании La Croix считают, что полякам повезло поучаствовать только в одном сражении с подобным исходом. Они уверены, что в случае реального конфликта последствия для Варшавы были бы гораздо печальнее. Для сравнения они привели в пример события 1939 года, когда в страну вторглась фашистская армия.

В Минобороны Польши ранее отказались раскрывать подробности провальных маневров. Данная информация считается засекреченной. Однако президент Анджей Дуда заявил, что результаты маневров будут "хорошим уроком" для армии. Они позволят военным скорректировать концепции по обороне территории.

В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

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