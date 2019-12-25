Военным не помогло сдержать позиции даже американское оружие.

Виртуальный противник разгромил польскую армию на учениях "Зима-2020". Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, военные прошли симуляцию боя, а также отражения атаки с восточного направления. В результате они были разгромлены на пятый день около реки Вислы. Детали проведенных испытаний засекречены. Однако пресса узнала некоторые детали мероприятия, хотя официальные лица надеялись на то, что смогут держать оборону не менее 22 дней.

Известно, что в учениях приняли участие около тысячи военнослужащих Польши. Моделирование миссии включало в себя новое вооружение, которое Варшава закупила для собственной армии. В список вошли Patriot, артиллерийская система HIMARS и многоцелевой борт F-35 американского производства. Об этом рассказали представители "Красной весны".

Напомним, что первая партия системы Patriot поступит на эксплуатацию польских войск в 2022 году. На данный момент местное правительство закупило только две батареи. Их мощности хватит на защиту крупных городских агломераций. Вашингтон также поставит Варшаве эскадрильный огневой модуль HIMARS. Однако сухопутным войскам страны требуется в десять раз больше экземпляров этой системы. Истребители F-35 будут перебазированы из Аризоны в Польшу в 2026 году.

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