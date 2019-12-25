Петр Глиньский рассказал о послаблениях для местного бизнеса.

В Польше снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил министр культуры и спорта Петр Глиньский. По данным чиновника, уже через неделю в стране частично откроются те объекты, которые не могли работать из-за пандемии.

С 12 февраля заработают кинотеатры, театры, филармонии, оперы, а также спортивные объекты на открытом пространстве – стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны Петр Глиньский, министр культуры и спорта Польши

Чиновник уточнил, что в данных местах можно будет находиться исключительно в медицинских масках. Также открываются отели. Их заполняемость постояльцами не может превышать 50 процентов. Снова начнут функционировать бассейны. Внесенные изменения будут действовать только две недели. Далее правительство оценит влияние послаблений на эпидемиологическую обстановку в Польше.

В Польше считают, что Европа проходит третью волну коронавируса.

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